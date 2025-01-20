Спасатели нашли труп загадочно пропавшего свердловчанина

20 января 2025 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тело обнаружили 15 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Полевском (Свердловская область) обнаружили труп 44-летнего Ильдара Искандарова, который пропал 6 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали 15 января волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти мужчины не уточняется. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, история не связана с криминалом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) обнаружили труп 44-летнего Ильдара Искандарова, который пропал 6 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали 15 января волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти мужчины не уточняется. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, история не связана с криминалом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.