Спасатели нашли труп загадочно пропавшего свердловчанина

Тело обнаружили 15 января
В Полевском (Свердловская область) обнаружили труп 44-летнего Ильдара Искандарова, который пропал 6 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали 15 января волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти мужчины не уточняется.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, история не связана с криминалом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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