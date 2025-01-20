Спасатели нашли труп загадочно пропавшего свердловчанина

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Тело обнаружили 15 января Фото:

В Полевском (Свердловская область) обнаружили труп 44-летнего Ильдара Искандарова, который пропал 6 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали 15 января волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти мужчины не уточняется.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, история не связана с криминалом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Полевском (Свердловская область) обнаружили труп 44-летнего Ильдара Искандарова, который пропал 6 января. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали 15 января волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти мужчины не уточняется. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, история не связана с криминалом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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