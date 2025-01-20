В Челябинске резко вырос спрос на студии

В Челябинске за 2024 год спрос на студии на вторичном рынке вырос на 18%. Интерес к квартирам на вторичном рынке в целом за год вырос на 13%. В среднем жилье на вторичке на данный момент стоит 4 миллиона 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске спрос на студии вырос на 18%. По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, в 2024 году мы наблюдали частичный переток спроса из сегмента новостроек после окончания программы массовой льготной ипотеки. С точки зрения стоимости ипотечных кредитов «первичка» и «вторичка» стали практически сопоставимы, и некоторые покупатели сделали выбор в пользу вторичного жилья.
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