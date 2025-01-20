Украинский политолог предположил неочевидные последствия мира между Москвой и Киевом

Директор Украинского института политики Руслан Бортник спрогнозировал раздел Украины по неожиданным территориям. Он также обозначил возможные сроки заключения перемирия между Россией и Украиной. Среди них дата — 9 мая.
«Те модели, которые я видел, те идеологии, которые идут сегодня, они могут провести очень неожиданную линию размежевания Востока и Запада по очень неожиданным территориям Украины», — подытожил Бортник. Такой прогноз политолог опубликовал на своем youtube-канале.
Он также предположил, когда в целом может быть завершен украинский конфликт. По его мнению, наиболее вероятными датами являются 20 апреля — день Пасхи; 30 апреля — сто дней с начала президентства главы США Дональда Трампа и 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне.
В Госдуме ранее предполагали, что 2025 год станет завершающим в конфликте между Россией и Украиной. В подобном ключе высказывались и на Западе, в частности, такой прогноз давал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Разговоры о мире между участниками конфликта стали наиболее частыми в преддверии инаугурации Дональда Трампа.
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