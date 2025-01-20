URA.RU ведет видео-трансляцию инаугурации Трампа

В США проходит инаугурация Дональда Трампа
новость из сюжетаИнаугурация Дональда Трампа
В Капитолии США проходит церемония инаугурации Дональда Трампа, после которой он официально станет президентом страны. URA.RU помимо текстовой онлайн-трансляции также транслирует мероприятие в формате видео.
Инаугурация транслируется в соцсетях агентства. Для просмотра на Rutube можно кликнуть тут. Через «Одноклассники» можно смотреть здесь. Также за инаугурацией можно наблюдать через «ВКонтакте». Трансляция оттуда проводится ниже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.