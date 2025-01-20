URA.RU ведет видео-трансляцию инаугурации Трампа

В Капитолии США началась инаугурация Дональда Трампа
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В США проходит инаугурация Дональда Трампа
В США проходит инаугурация Дональда Трампа Фото:
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Инаугурация Дональда Трампа

В Капитолии США проходит церемония инаугурации Дональда Трампа, после которой он официально станет президентом страны. URA.RU помимо текстовой онлайн-трансляции также транслирует мероприятие в формате видео.

Инаугурация транслируется в соцсетях агентства. Для просмотра на Rutube можно кликнуть тут. Через «Одноклассники» можно смотреть здесь. Также за инаугурацией можно наблюдать через «ВКонтакте». Трансляция оттуда проводится ниже.

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В Капитолии США проходит церемония инаугурации Дональда Трампа, после которой он официально станет президентом страны. URA.RU помимо текстовой онлайн-трансляции также транслирует мероприятие в формате видео. Инаугурация транслируется в соцсетях агентства. Для просмотра на Rutube можно кликнуть тут. Через «Одноклассники» можно смотреть здесь. Также за инаугурацией можно наблюдать через «ВКонтакте». Трансляция оттуда проводится ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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