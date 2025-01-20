Чем морозы опасны для здоровья: отвечает терапевт

21 января во многих регионах России начнется похолодание. Температура упадет значительно. Так, в некоторых частях страны ожидается -20 градусов и ниже. URA.RU поговорил с врачом, чтобы узнать, может ли понижение температуры быть опасным для здоровья и как поддержать организм в этот период.
Где похолодает 21-22 января
По информации Гидрометцентра России, 21 января в большинстве регионов центральной России температура резко понизится на 8-10 градусов. Днем в некоторых субъектах она может упасть до -11 градусов, а ночью — до -14 градусов. 22 января ожидается небольшое потепление, но на улице по-прежнему будет довольно холодно.
Похолодание также доберется до Поволжья и Урала. Тут погодные условия будут еще более суровыми. Например, 22 января ночная температура в Перми упадет до -21 градуса, а днем воздух прогреется всего лишь до -19 градусов. В территориях, расположенных к северо-востоку, будет еще холоднее. Так, в Сургуте и Ханты-Мансийске ожидается -25...-26 градусов.
Опасен ли мороз для человека
По словам профессора Пермского государственного медицинского университета, главного внештатного терапевта Пермского края Натальи Корягиной, в холодную погоду организм пытается сохранить тепло в жизненно важных органах, поэтому руки и ноги часто начинают мерзнуть.
— При низких температурах происходит сужение сосудов — такова наша физиология, — объяснила URA.RU Наталья Корягина. — Сужение сосудов помогает организму снизить теплопотери, но увеличивает нагрузку на сердце: по сосудам, просвет которых сужен, труднее прокачивать кровь.
Профессор говорит, что из-за этой особенности люди с болезнями сердца и сосудов оказываются в группе риска. Например, у пациентов с ишемической болезнью сердца и выраженным коронарным атеросклерозом (объемными холестериновыми бляшками в коронарных артериях) спазм и последующее ухудшение кровообращения могут быть настолько сильными, что способны спровоцировать приступ стенокардии — боли в грудной клетке.
Людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями в морозные дни терапевт советует особенно тщательно принимать назначенные врачами лекарства. Плановая терапия поможет избежать возможных осложнений.
Как помочь организму в холода
Выход на улицу в морозы может быть чреват не только осложнениями хронических заболеваний, но и банальными переохлаждениями и обморожениями. Чтобы этого не случилось, эксперт рекомендует надевать сразу несколько слоев одежды. Между такими слоями образуется прослойка воздуха, которая способствует удержанию тепла.
Для нижнего, контактирующего с телом слоя, Наталья Корягина советует выбирать вещи из хлопка. В холода, по мнению врача, обязательно нужно надевать теплые варежки, шарфы и головные уборы, доставать из глубин шкафа и использовать меховые стельки и шерстяные носки.
Перед выходом на улицу будет полезно нанести на открытые участки кожи защитный крем. Делать это следует за 40 минут до выхода на улицу. А вот от украшений из металла (например, колец и сережек), при большом минусе на улице лучше отказаться. Эти детали быстро охлаждаются и ухудшают кровообращение ушей и пальцев, что может вызвать обморожение. Также, чтобы быть полным сил, важно соблюдать режим сна.
В морозы стоит выходить из дома сытым — это поможет сохранить тепло. Голодному, уставшему человеку будет куда сложнее сохранять приемлемую температуру тела. Питаться в морозные дни медик советует полноценно и разнообразно, но исключая тяжелые для переваривания жирные и жареные продукты.
На холоде, по словам терапевта, нужно больше двигаться и постараться не курить, ведь это негативно сказывается на и без того ухудшившейся из-за погодных условий циркуляции крови на периферии. К употреблению спиртного Наталья Корягина тоже относится негативно. По словам профессора, опьянение дает иллюзию тепла, что может помешать вовремя заметить симптомы переохлаждения и обморожения.
Легче справляться с холодами поможет предварительная тренировка организма. Для этого нужно постепенно снижать температуру в спальне, пока она не достигнет уровня 18-22 градусов, а также мыть руки и лицо прохладной водой. Полезны, по словам терапевта, будут прогулки на свежем воздухе в разные сезоны года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.