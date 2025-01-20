Дональд Трамп, официально ставший 47-м по счету американским президентом, принес присягу во время собственной инаугурации. Он пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщает CNN.
«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию страны», — сказал Трамп во время инаугурации. Его слова передает CNN.
В настоящий момент URA.RU проводит трансляцию мероприятия в текстовом, а также видео-формате. Трамп принес присягу примерно в 20:00 по Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.