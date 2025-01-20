Трамп принес присягу: полное заявление. Видео

Трамп принес присягу во время инаугурации
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Дональд Трамп принес присягу, став официальным президентом страны
Дональд Трамп принес присягу, став официальным президентом страны Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Дональд Трамп, официально ставший 47-м по счету американским президентом, принес присягу во время собственной инаугурации. Он пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщает CNN.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию страны», — сказал Трамп во время инаугурации. Его слова передает CNN.

В настоящий момент URA.RU проводит трансляцию мероприятия в текстовом, а также видео-формате. Трамп принес присягу примерно в 20:00 по Москве.

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Дональд Трамп, официально ставший 47-м по счету американским президентом, принес присягу во время собственной инаугурации. Он пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщает CNN. «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию страны», — сказал Трамп во время инаугурации. Его слова передает CNN. В настоящий момент URA.RU проводит трансляцию мероприятия в текстовом, а также видео-формате. Трамп принес присягу примерно в 20:00 по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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