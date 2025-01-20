Президент США Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность главы государства. Церемония прошла в ротонде Капитолия. На ней он присутствовал вместе со своей супругой Меланией и своими детьми. URA.RU публикует фотографии с мероприятия.
Перед самой инаугурацией они посетили богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. На церковную службу также прибыли глава Amazon Джефф Безос вместе со своей невестой Лорен Санчес, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг и гендиректор Apple Тим Кук.
После богослужения состоялась закрытая встреча между Трампом и текущим главой страны Джо Байденом, а также его супругой Джилл. Закрытая встреча — еще одна традиция передачи власти президенту. Он встретил Трампа в Белом доме со словами: «Добро пожаловать домой». После чего Трамп прибыл в Капитолий США для принятия присяги. Туда же прибыл Джеймс Вэнс, который стал новым вице-президентом США.
Среди гостей также были замечены экс-президенты Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама, вице-президент Китая Хань Чжэн, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. На инаугурации выступила кантри-звезда Кэрри Андервуд с песней «America the Beautiful».
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