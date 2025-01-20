20 января 2025

Как в США проходит инаугурация Трампа. Фоторепортаж

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США
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Инаугурация Трампа проходила в Капитолии США
Инаугурация Трампа проходила в Капитолии США Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность главы государства. Церемония прошла в ротонде Капитолия. На ней он присутствовал вместе со своей супругой Меланией и своими детьми. URA.RU публикует фотографии с мероприятия. 

Перед самой инаугурацией они посетили богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. На церковную службу также прибыли глава Amazon Джефф Безос вместе со своей невестой Лорен Санчес, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг и гендиректор Apple Тим Кук.

После богослужения состоялась закрытая встреча между Трампом и текущим главой страны Джо Байденом, а также его супругой Джилл. Закрытая встреча — еще одна традиция передачи власти президенту. Он встретил Трампа в Белом доме со словами: «Добро пожаловать домой». После чего Трамп прибыл в Капитолий США для принятия присяги. Туда же прибыл Джеймс Вэнс, который стал новым вице-президентом США.

Среди гостей также были замечены экс-президенты Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама, вице-президент Китая Хань Чжэн, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. На инаугурации выступила кантри-звезда Кэрри Андервуд с песней «America the Beautiful».

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Президент США Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность главы государства. Церемония прошла в ротонде Капитолия. На ней он присутствовал вместе со своей супругой Меланией и своими детьми. URA.RU публикует фотографии с мероприятия.  Перед самой инаугурацией они посетили богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. На церковную службу также прибыли глава Amazon Джефф Безос вместе со своей невестой Лорен Санчес, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг и гендиректор Apple Тим Кук. После богослужения состоялась закрытая встреча между Трампом и текущим главой страны Джо Байденом, а также его супругой Джилл. Закрытая встреча — еще одна традиция передачи власти президенту. Он встретил Трампа в Белом доме со словами: «Добро пожаловать домой». После чего Трамп прибыл в Капитолий США для принятия присяги. Туда же прибыл Джеймс Вэнс, который стал новым вице-президентом США. Среди гостей также были замечены экс-президенты Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама, вице-президент Китая Хань Чжэн, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. На инаугурации выступила кантри-звезда Кэрри Андервуд с песней «America the Beautiful».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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