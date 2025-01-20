Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию

Армия США будет сильнейшей в мире, пообещал Трамп
новость из сюжетаИнаугурация Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп пообещал, что армия Штатов будет самой сильной в мире. Об этом он заявил во время инаугурационной речи.
«Как и в 2017 году, мы снова создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», — заявил Трамп. Его слова приводит CNN.
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