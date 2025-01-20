Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию

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Армия США будет сильнейшей в мире, пообещал Трамп
Армия США будет сильнейшей в мире, пообещал Трамп Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп пообещал, что армия Штатов будет самой сильной в мире. Об этом он заявил во время инаугурационной речи.

«Как и в 2017 году, мы снова создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», — заявил Трамп. Его слова приводит CNN. 

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что армия Штатов будет самой сильной в мире. Об этом он заявил во время инаугурационной речи. «Как и в 2017 году, мы снова создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», — заявил Трамп. Его слова приводит CNN. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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