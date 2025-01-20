Трамп: я буду миротворцем

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Дональд Трамп заявил, что будет миротворцем, который избежит войн
Дональд Трамп заявил, что будет миротворцем, который избежит войн Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет миротворцем. По его мнению, он будет тем лидером, при котором войны в мире будут останавливаться. 

«Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся», — заявил Трамп во время инаугурационной речи. Она была озвучена в Капитолии. 

При этом Трамп также подчеркнул, что вскоре в США будет самая сильная армия в мире. Он также добавил, что направит войска на юг страны для противостояния мексиканским мигрантам.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет миротворцем. По его мнению, он будет тем лидером, при котором войны в мире будут останавливаться.  «Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся», — заявил Трамп во время инаугурационной речи. Она была озвучена в Капитолии.  При этом Трамп также подчеркнул, что вскоре в США будет самая сильная армия в мире. Он также добавил, что направит войска на юг страны для противостояния мексиканским мигрантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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