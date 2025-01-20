Трамп: я буду миротворцем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет миротворцем. По его мнению, он будет тем лидером, при котором войны в мире будут останавливаться.
«Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся», — заявил Трамп во время инаугурационной речи. Она была озвучена в Капитолии.
При этом Трамп также подчеркнул, что вскоре в США будет самая сильная армия в мире. Он также добавил, что направит войска на юг страны для противостояния мексиканским мигрантам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.