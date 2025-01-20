Власти ХМАО перевыполнили план по расселению из опасных домов

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План 2024 года перевыполнен на 8%
План 2024 года перевыполнен на 8% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году на 8% перевыполнен план по переселению из фенольного жилья. Власти округа сообщили, что новое жилье получили 169 семей.

«В Югре в 2024 году на 8% перевыполнили план по расселению фенольного жилья, обеспечив новыми квартирами 169 семей», — сообщает telegram-канал стройкомлекса Югры. Уточняется, что из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено более миллиарда рублей.

Программа продолжит реализовываться властями округа и в 2025 году. Новое жилье получат 152 семьи.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее заявил о формировании новой программы по расселению из аварийного и фенольного жилья. Она коснется домов, получивших такой статус до 2022 года. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму, порядка 80 миллиардов рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году на 8% перевыполнен план по переселению из фенольного жилья. Власти округа сообщили, что новое жилье получили 169 семей. «В Югре в 2024 году на 8% перевыполнили план по расселению фенольного жилья, обеспечив новыми квартирами 169 семей», — сообщает telegram-канал стройкомлекса Югры. Уточняется, что из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено более миллиарда рублей. Программа продолжит реализовываться властями округа и в 2025 году. Новое жилье получат 152 семьи. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее заявил о формировании новой программы по расселению из аварийного и фенольного жилья. Она коснется домов, получивших такой статус до 2022 года. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму, порядка 80 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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