Власти ХМАО перевыполнили план по расселению из опасных домов

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году на 8% перевыполнен план по переселению из фенольного жилья. Власти округа сообщили, что новое жилье получили 169 семей.
«В Югре в 2024 году на 8% перевыполнили план по расселению фенольного жилья, обеспечив новыми квартирами 169 семей», — сообщает telegram-канал стройкомлекса Югры. Уточняется, что из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено более миллиарда рублей.
Программа продолжит реализовываться властями округа и в 2025 году. Новое жилье получат 152 семьи.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее заявил о формировании новой программы по расселению из аварийного и фенольного жилья. Она коснется домов, получивших такой статус до 2022 года. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму, порядка 80 миллиардов рублей.
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