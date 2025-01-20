На фронте предложили решение проблемы после избиения военных в Туве

После избиения солдат в военной части в Республике Тува военкор «ВГТРК» Александр Сладков предложил уточнить требования для отправки получивших ранение на СВО. По его словам, необходимо дополнить формулировки конкретикой.
«Моё мнение: нам требуются более конкретные нормативные формулировки, касающиеся участия раненых бойцов в дальнейшей службе. Все должны знать, кого можно заставлять служить после ранения, кого нет. И как служить, где служить, в штурмах или в штабе», — написал Сладков в своем telegram-канале.
Инцидент с избиением военнослужащих расследуется правительством Тувы. Telegram-каналы сообщали, что инцидент произошел из-за недовольства штурмовиков по поводу возвращения на фронт, несмотря на раны. Дело взято на особый контроль. URA.RU ранее узнало о том, что сотрудника военной полиции, который на разошедшемся в сети видео наносил удары солдатам, задержан. Сейчас он находится под уголовным преследованием. Подробности об избиении военных в Туве — в материале URA.RU.
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