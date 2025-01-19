В Туве расследуют избиения контрактников перед отправкой на СВО: детали скандала

В Тыве начали расследование после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на СВО. Дело взято на особый контроль, а виновные уже были установлены. Подробности скандала — в материале URA.RU.
В сети появилось видео с жестоким избиением
В Тыве военную полицию заподозрили в избиении и применении электрошокера к раненым солдатам, которых планируют отправить обратно на фронт. Видео, на котором зафиксированы эти действия, было распространено российскими военкорами.
Согласно информации от telegram-канала Baza, инцидент произошел в воинской части № 55115 в Кызыле, столице Республики Тыва. На видео, предположительно, сотрудник с позывным «Бешенный» использует дубинку и электрошокер против штурмовиков, один из которых опирается на трость. На записи слышно, как он кричит на солдат и угрожает их изнасиловать.
Baza пишет, что штурмовики выражали недовольство по поводу своего возвращения на фронт, несмотря на раны, после этого и начались пытки и избиения. Сообщалось, что один из солдат получил серьезные травмы позвоночника и находится в тяжелом состоянии.
В Республике Тува пообещали во всем разобраться
После распространения видеозаписей с жестоким обращением с контрактниками глава Республики Тува Владислав Ховалыг поручил правительству взять расследование под особый контроль. А Тимур Куулар, спецпредставитель главы республики по вопросам СВО, сообщил, что по ситуации с избиениями уже работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.
Виновные лица были установлены, и в отношении них проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, а виновные будут наказаны.
На контроль взяли и два других обращения
Тимур Куулар также прокомментировал другие видеозаписи. Одна из них касается обращения военнослужащих 4 батальона 55115 бригады о предстоящем расформировании их подразделения. Это обращение было передано командованию 41-й армии, помощнику заместителя политического управления Центрального военного округа и руководству Главного военно-политического управления ВС РФ для объективного рассмотрения и принятия решений.
Кроме того, правительство Тувы занялось делом матери одного из срочников, проходящего службу в Владимирской области. Женщина обратилась с жалобой на то, что ее сыну были нанесены увечья сослуживцем. Зампредседателя правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа сообщил, что по этому делу будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.
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