19 января 2025

В Туве расследуют избиения контрактников перед отправкой на СВО: детали скандала

Правительство Тувы расследует избиения контрактников перед отправкой на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновные в избиениях контрактников уже установлены
Виновные в избиениях контрактников уже установлены Фото:
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В Тыве начали расследование после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на СВО. Дело взято на особый контроль, а виновные уже были установлены. Подробности скандала — в материале URA.RU.

В сети появилось видео с жестоким избиением

В Тыве военную полицию заподозрили в избиении и применении электрошокера к раненым солдатам, которых планируют отправить обратно на фронт. Видео, на котором зафиксированы эти действия, было распространено российскими военкорами.

Согласно информации от telegram-канала Baza, инцидент произошел в воинской части № 55115 в Кызыле, столице Республики Тыва. На видео, предположительно, сотрудник с позывным «Бешенный» использует дубинку и электрошокер против штурмовиков, один из которых опирается на трость. На записи слышно, как он кричит на солдат и угрожает их изнасиловать.

Baza пишет, что штурмовики выражали недовольство по поводу своего возвращения на фронт, несмотря на раны, после этого и начались пытки и избиения. Сообщалось, что один из солдат получил серьезные травмы позвоночника и находится в тяжелом состоянии.

В Республике Тува пообещали во всем разобраться

После распространения видеозаписей с жестоким обращением с контрактниками глава Республики Тува Владислав Ховалыг поручил правительству взять расследование под особый контроль. А Тимур Куулар, спецпредставитель главы республики по вопросам СВО, сообщил, что по ситуации с избиениями уже работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.

Виновные лица были установлены, и в отношении них проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, а виновные будут наказаны.

На контроль взяли и два других обращения

Тимур Куулар также прокомментировал другие видеозаписи. Одна из них касается обращения военнослужащих 4 батальона 55115 бригады о предстоящем расформировании их подразделения. Это обращение было передано командованию 41-й армии, помощнику заместителя политического управления Центрального военного округа и руководству Главного военно-политического управления ВС РФ для объективного рассмотрения и принятия решений.

Кроме того, правительство Тувы занялось делом матери одного из срочников, проходящего службу в Владимирской области. Женщина обратилась с жалобой на то, что ее сыну были нанесены увечья сослуживцем. Зампредседателя правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа сообщил, что по этому делу будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

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В Тыве начали расследование после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на СВО. Дело взято на особый контроль, а виновные уже были установлены. Подробности скандала — в материале URA.RU. В сети появилось видео с жестоким избиением В Тыве военную полицию заподозрили в избиении и применении электрошокера к раненым солдатам, которых планируют отправить обратно на фронт. Видео, на котором зафиксированы эти действия, было распространено российскими военкорами. Согласно информации от telegram-канала Baza, инцидент произошел в воинской части № 55115 в Кызыле, столице Республики Тыва. На видео, предположительно, сотрудник с позывным «Бешенный» использует дубинку и электрошокер против штурмовиков, один из которых опирается на трость. На записи слышно, как он кричит на солдат и угрожает их изнасиловать. Baza пишет, что штурмовики выражали недовольство по поводу своего возвращения на фронт, несмотря на раны, после этого и начались пытки и избиения. Сообщалось, что один из солдат получил серьезные травмы позвоночника и находится в тяжелом состоянии. В Республике Тува пообещали во всем разобраться После распространения видеозаписей с жестоким обращением с контрактниками глава Республики Тува Владислав Ховалыг поручил правительству взять расследование под особый контроль. А Тимур Куулар, спецпредставитель главы республики по вопросам СВО, сообщил, что по ситуации с избиениями уже работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура. Виновные лица были установлены, и в отношении них проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, а виновные будут наказаны. На контроль взяли и два других обращения Тимур Куулар также прокомментировал другие видеозаписи. Одна из них касается обращения военнослужащих 4 батальона 55115 бригады о предстоящем расформировании их подразделения. Это обращение было передано командованию 41-й армии, помощнику заместителя политического управления Центрального военного округа и руководству Главного военно-политического управления ВС РФ для объективного рассмотрения и принятия решений. Кроме того, правительство Тувы занялось делом матери одного из срочников, проходящего службу в Владимирской области. Женщина обратилась с жалобой на то, что ее сыну были нанесены увечья сослуживцем. Зампредседателя правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа сообщил, что по этому делу будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.
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