20 января 2025

Роспотребнадзор предупредил жителей Перми о мошенниках из газеты «Про здоровье»

© Служба новостей «URA.RU»
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Данный формат нацелен на доверчивых пенсионеров
Данный формат нацелен на доверчивых пенсионеров Фото:

Жителей Пермского края предупредили о распространении подозрительной газеты «Про здоровье», которую все чаще находят в почтовых ящиках и подъездах жителей РФ. На страницах издания размещена фейковая информация о препаратах, которые могут причинить вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Распространяется издание „Про здоровье“, рекламирующее „чудо-препараты“. Оно не является газетой, не имеет ни тиража, ни каких-либо данных об издателе», — объяснили специалисты ведомства.

По данным контролирующего органа, на страницах фейковой газеты — отзывы врачей и покупателей, но ни специалисты, ни препараты не существуют на самом деле. А чудодейственная продукция, как правило, реализуется через разовые точки в спальных районах города.

Ранее пермякам рассказывали о новой схеме обмана с трудовым стажем. Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступают звонки или смс-сообщения.

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Жителей Пермского края предупредили о распространении подозрительной газеты «Про здоровье», которую все чаще находят в почтовых ящиках и подъездах жителей РФ. На страницах издания размещена фейковая информация о препаратах, которые могут причинить вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «Распространяется издание „Про здоровье“, рекламирующее „чудо-препараты“. Оно не является газетой, не имеет ни тиража, ни каких-либо данных об издателе», — объяснили специалисты ведомства. По данным контролирующего органа, на страницах фейковой газеты — отзывы врачей и покупателей, но ни специалисты, ни препараты не существуют на самом деле. А чудодейственная продукция, как правило, реализуется через разовые точки в спальных районах города. Ранее пермякам рассказывали о новой схеме обмана с трудовым стажем. Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступают звонки или смс-сообщения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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