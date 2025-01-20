Роспотребнадзор предупредил жителей Перми о мошенниках из газеты «Про здоровье»

Жителей Пермского края предупредили о распространении подозрительной газеты «Про здоровье», которую все чаще находят в почтовых ящиках и подъездах жителей РФ. На страницах издания размещена фейковая информация о препаратах, которые могут причинить вред здоровью. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«Распространяется издание „Про здоровье“, рекламирующее „чудо-препараты“. Оно не является газетой, не имеет ни тиража, ни каких-либо данных об издателе», — объяснили специалисты ведомства.
По данным контролирующего органа, на страницах фейковой газеты — отзывы врачей и покупателей, но ни специалисты, ни препараты не существуют на самом деле. А чудодейственная продукция, как правило, реализуется через разовые точки в спальных районах города.
Ранее пермякам рассказывали о новой схеме обмана с трудовым стажем. Гражданам якобы от имени сотрудников МФЦ поступают звонки или смс-сообщения.
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