20 января 2025

Макрон призвал не ждать конца СВО в ближайшие дни

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Заявление Макрона было адресовано Трампу, подчеркивает французский телеканал
Заявление Макрона было адресовано Трампу, подчеркивает французский телеканал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, предупредил французский лидер Эммануэль Макрон. Свое заявление он сделал 20 января, когда 47-й президент США Дональд Трамп, многократно заявлявший о возможности положить конец СВО за 24 часа, провел инаугурацию.

«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — передал слова Макрона французский телеканал BFM TV. Отмечается, что заявление является тонко завуалированным предупреждением Трампу.

47-й президент США, выдвигаясь на пост, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Однако эти слова оказалось излишне громкими и подорвали позицию Киева, писал New York Times. Газета отметила, что военные конфликты не могут быть урегулированы напыщенностью.

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Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, предупредил французский лидер Эммануэль Макрон. Свое заявление он сделал 20 января, когда 47-й президент США Дональд Трамп, многократно заявлявший о возможности положить конец СВО за 24 часа, провел инаугурацию. «Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — передал слова Макрона французский телеканал BFM TV. Отмечается, что заявление является тонко завуалированным предупреждением Трампу. 47-й президент США, выдвигаясь на пост, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Однако эти слова оказалось излишне громкими и подорвали позицию Киева, писал New York Times. Газета отметила, что военные конфликты не могут быть урегулированы напыщенностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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