Макрон призвал не ждать конца СВО в ближайшие дни

Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, предупредил французский лидер Эммануэль Макрон. Свое заявление он сделал 20 января, когда 47-й президент США Дональд Трамп, многократно заявлявший о возможности положить конец СВО за 24 часа, провел инаугурацию.
«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — передал слова Макрона французский телеканал BFM TV. Отмечается, что заявление является тонко завуалированным предупреждением Трампу.
47-й президент США, выдвигаясь на пост, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Однако эти слова оказалось излишне громкими и подорвали позицию Киева, писал New York Times. Газета отметила, что военные конфликты не могут быть урегулированы напыщенностью.
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