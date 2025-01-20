Парламентарии Прикамья рассмотрят закон о «тихом часе» до конца января

Законопроект о введении в Пермском крае «тихого часа» включен в повестку ближайшего заседания законодательного собрания региона. Второе чтение проекта пройдет на неделе, рассказал председатель регионального парламента Валерий Сухих.
«Второе чтение проекта „тихого часа“ состоится в четверг, 23 января. В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля. В целом, эффективность нормы, будет зависеть от корректности ее применения», — Валерия Сухих цитирует «Новый компаньон».
URA.RU уже писало, что инициатива подразумевает введение штрафов за шум в домах и на придомовой территории с 13:00 до 15:00. Гражданам за нарушение придется заплатить 2-3 тысячи рублей, должностные лица обязаны раскошелиться на 20-30 тысяч, юридическим лицам положен штраф до 50 тысяч рублей. Проект закона прошел через первое чтение в ноябре прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!