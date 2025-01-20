20 января 2025

Парламентарии Прикамья рассмотрят закон о «тихом часе» до конца января

© Служба новостей «URA.RU»
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Закон дополнили поправками об ответственности за шум от сигнализаций автомобилей
Закон дополнили поправками об ответственности за шум от сигнализаций автомобилей Фото:

Законопроект о введении в Пермском крае «тихого часа» включен в повестку ближайшего заседания законодательного собрания региона. Второе чтение проекта пройдет на неделе, рассказал председатель регионального парламента Валерий Сухих.

«Второе чтение проекта „тихого часа“ состоится в четверг, 23 января. В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля. В целом, эффективность нормы, будет зависеть от корректности ее применения», — Валерия Сухих цитирует «Новый компаньон».

URA.RU уже писало, что инициатива подразумевает введение штрафов за шум в домах и на придомовой территории с 13:00 до 15:00. Гражданам за нарушение придется заплатить 2-3 тысячи рублей, должностные лица обязаны раскошелиться на 20-30 тысяч, юридическим лицам положен штраф до 50 тысяч рублей. Проект закона прошел через первое чтение в ноябре прошлого года.

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Законопроект о введении в Пермском крае «тихого часа» включен в повестку ближайшего заседания законодательного собрания региона. Второе чтение проекта пройдет на неделе, рассказал председатель регионального парламента Валерий Сухих. «Второе чтение проекта „тихого часа“ состоится в четверг, 23 января. В дополненном законопроекте учтена ответственность за шум, издаваемый сигнализацией автомобиля. В целом, эффективность нормы, будет зависеть от корректности ее применения», — Валерия Сухих цитирует «Новый компаньон». URA.RU уже писало, что инициатива подразумевает введение штрафов за шум в домах и на придомовой территории с 13:00 до 15:00. Гражданам за нарушение придется заплатить 2-3 тысячи рублей, должностные лица обязаны раскошелиться на 20-30 тысяч, юридическим лицам положен штраф до 50 тысяч рублей. Проект закона прошел через первое чтение в ноябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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