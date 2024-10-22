Пермские депутаты предложили ввести «тихий час»

Пермское заксобрание рассмотрит проект закона о штрафах за нарушение тишины днем
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«Тихий час» в Пермском крае предлагают ввести с 13:00 до 15:00
«Тихий час» в Пермском крае предлагают ввести с 13:00 до 15:00 Фото:

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о введении в регионе «тихого часа». Инициатива предусматривает административные штрафы за нарушения покоя граждан в дневное время.

«Речь идет о временном промежутке с 13:00 до 15:00. Также законопроектом определяется, какие действия будут расцениваться как нарушающие тишину и покой граждан. В случае принятия проекта закона штрафы для граждан составят от двух до трех тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал заксобрания региона.

Рассмотрение законодательной инициативы в парламенте региона запланировано на ноябрь. Ранее аналогичное предложение прикамские парламентарии уже рассматривали. Но большинство депутатов тогда его не поддержали.

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Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о введении в регионе «тихого часа». Инициатива предусматривает административные штрафы за нарушения покоя граждан в дневное время. «Речь идет о временном промежутке с 13:00 до 15:00. Также законопроектом определяется, какие действия будут расцениваться как нарушающие тишину и покой граждан. В случае принятия проекта закона штрафы для граждан составят от двух до трех тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал заксобрания региона. Рассмотрение законодательной инициативы в парламенте региона запланировано на ноябрь. Ранее аналогичное предложение прикамские парламентарии уже рассматривали. Но большинство депутатов тогда его не поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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