Пермские депутаты предложили ввести «тихий час»

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект закона о введении в регионе «тихого часа». Инициатива предусматривает административные штрафы за нарушения покоя граждан в дневное время.
«Речь идет о временном промежутке с 13:00 до 15:00. Также законопроектом определяется, какие действия будут расцениваться как нарушающие тишину и покой граждан. В случае принятия проекта закона штрафы для граждан составят от двух до трех тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал заксобрания региона.
Рассмотрение законодательной инициативы в парламенте региона запланировано на ноябрь. Ранее аналогичное предложение прикамские парламентарии уже рассматривали. Но большинство депутатов тогда его не поддержали.
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