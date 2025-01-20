20 января 2025

Mash: украинский дрон влетел в жилой дом в Смоленске. Видео

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Жители Смоленска сообщали о звуках взрывов над городом
Жители Смоленска сообщали о звуках взрывов над городом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения от ведомств на данный момент не поступило. Авторы канала утверждают, что в результате удара началось возгорание.

«Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска. Со слов местных жителей, дрон врезался в крышу здания. Затем началось возгорание», — говорится в посте. Также авторы канала написали, что взрывной волной выбило окна на верхнем этаже. Пострадавших, по информации Mash, нет.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры, где, предположительно, показано возгорание на крыше дома. Авторы отметили, что ущерб был нанесен обломками сбитого БПЛА.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о том, что жители Смоленска сообщили о звуках взрывов над городом. По информации telegram-канала Shot, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод Ярцево.

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Украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения от ведомств на данный момент не поступило. Авторы канала утверждают, что в результате удара началось возгорание. «Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска. Со слов местных жителей, дрон врезался в крышу здания. Затем началось возгорание», — говорится в посте. Также авторы канала написали, что взрывной волной выбило окна на верхнем этаже. Пострадавших, по информации Mash, нет. Telegram-канал Baza опубликовал кадры, где, предположительно, показано возгорание на крыше дома. Авторы отметили, что ущерб был нанесен обломками сбитого БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о том, что жители Смоленска сообщили о звуках взрывов над городом. По информации telegram-канала Shot, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод Ярцево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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