Украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения от ведомств на данный момент не поступило. Авторы канала утверждают, что в результате удара началось возгорание.
«Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска. Со слов местных жителей, дрон врезался в крышу здания. Затем началось возгорание», — говорится в посте. Также авторы канала написали, что взрывной волной выбило окна на верхнем этаже. Пострадавших, по информации Mash, нет.
Telegram-канал Baza опубликовал кадры, где, предположительно, показано возгорание на крыше дома. Авторы отметили, что ущерб был нанесен обломками сбитого БПЛА.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось о том, что жители Смоленска сообщили о звуках взрывов над городом. По информации telegram-канала Shot, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод Ярцево.
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