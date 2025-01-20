20 января 2025

Shot: над Смоленском прозвучала серия взрывов, атакован местный НПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, атакован нефтеперерабатывающий завод, пишет канал
Предварительно, атакован нефтеперерабатывающий завод, пишет канал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Смоленском прозвучали несколько взрывов после работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot и дополнил, что, по предварительной информации, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Ярцево. Официальной информации о происшествии к данному моменту не поступало.

«Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево. Сработала система ПВО над городом», — говорится в публикации канала, который ссылается на местных жителей.

Отмечается, что взрывы последовали за объявлением в регионе опасности атаки БПЛА. Последний раз ВСУ совершили атаку на Смоленскую область 31 декабря.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

В эту же ночь была атакована нефтебаза под Воронежем. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Гусев и добавил, что возгорание на объекте началось из-за падения беспилотников.

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Над Смоленском прозвучали несколько взрывов после работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot и дополнил, что, по предварительной информации, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Ярцево. Официальной информации о происшествии к данному моменту не поступало. «Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево. Сработала система ПВО над городом», — говорится в публикации канала, который ссылается на местных жителей. Отмечается, что взрывы последовали за объявлением в регионе опасности атаки БПЛА. Последний раз ВСУ совершили атаку на Смоленскую область 31 декабря. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. В эту же ночь была атакована нефтебаза под Воронежем. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Гусев и добавил, что возгорание на объекте началось из-за падения беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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