Shot: над Смоленском прозвучала серия взрывов, атакован местный НПЗ

Над Смоленском прозвучали несколько взрывов после работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot и дополнил, что, по предварительной информации, целью атаки воздушных целей являлся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Ярцево. Официальной информации о происшествии к данному моменту не поступало.
«Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево. Сработала система ПВО над городом», — говорится в публикации канала, который ссылается на местных жителей.
Отмечается, что взрывы последовали за объявлением в регионе опасности атаки БПЛА. Последний раз ВСУ совершили атаку на Смоленскую область 31 декабря.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
В эту же ночь была атакована нефтебаза под Воронежем. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Гусев и добавил, что возгорание на объекте началось из-за падения беспилотников.
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