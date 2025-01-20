Учеников одной из школ в Пермском крае кормили просроченными продуктами

В одной из школ Косинского района Пермского края детей кормили просроченными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В ходе проверки школы выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Было установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи, хранение продуктов без маркировки (замороженные фарш и рыба) и с истекшим сроком годности», — указано на сайте ведомства.
В итоге руководителю учреждения внесли представление, а все нарушения были устранены. Три лица привлекли к дисциплинарной ответственности. А по инициативе прокурора виновные также понесли административные наказания в виде штрафов.
Ранее URA.RU писало о директоре школы из Орджоникидзевского района Перми. Главу учреждения наказали за нарушения при изготовлении пищи и хранении продуктов.
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