20 января 2025

Учеников одной из школ в Пермском крае кормили просроченными продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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К ответственности были привлечены все лица, ответственные за питание школьников
К ответственности были привлечены все лица, ответственные за питание школьников Фото:

В одной из школ Косинского района Пермского края детей кормили просроченными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе проверки школы выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Было установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи, хранение продуктов без маркировки (замороженные фарш и рыба) и с истекшим сроком годности», — указано на сайте ведомства.

В итоге руководителю учреждения внесли представление, а все нарушения были устранены. Три лица привлекли к дисциплинарной ответственности. А по инициативе прокурора виновные также понесли административные наказания в виде штрафов. 

Ранее URA.RU писало о директоре школы из Орджоникидзевского района Перми. Главу учреждения наказали за нарушения при изготовлении пищи и хранении продуктов.

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В одной из школ Косинского района Пермского края детей кормили просроченными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «В ходе проверки школы выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Было установлено отсутствие суточных проб приготовленной пищи, хранение продуктов без маркировки (замороженные фарш и рыба) и с истекшим сроком годности», — указано на сайте ведомства. В итоге руководителю учреждения внесли представление, а все нарушения были устранены. Три лица привлекли к дисциплинарной ответственности. А по инициативе прокурора виновные также понесли административные наказания в виде штрафов.  Ранее URA.RU писало о директоре школы из Орджоникидзевского района Перми. Главу учреждения наказали за нарушения при изготовлении пищи и хранении продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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