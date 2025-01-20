20 января 2025

Появились кадры с якобы моментом уничтожения дрона в Смоленске

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Губернатор подтвердил информацию об атаке БПЛА
Губернатор подтвердил информацию об атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предполагаемое уничтожение украинского дрона в небе над Смоленском было заснято очевидцами. Информацию об этом распространил telegram-канал Shot и приложил видео. Авторы утверждают, что обломки сбитого беспилотника упали на гаражный комплекс возле жилого многоэтажного дома.

«Момент уничтожения украинского БПЛА в Заднепровском районе Смоленска. Местные жители утверждают, что обломки ещё одного сбитого БПЛА рухнули за жилой многоэтажкой на гаражи», — говорится в посте. Официального подтверждения сообщениям пока не было.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее появились сообщения об атаке ВСУ на Смоленск с помощью беспилотников. По информации ряда telegram-каналов, обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома.

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Предполагаемое уничтожение украинского дрона в небе над Смоленском было заснято очевидцами. Информацию об этом распространил telegram-канал Shot и приложил видео. Авторы утверждают, что обломки сбитого беспилотника упали на гаражный комплекс возле жилого многоэтажного дома. «Момент уничтожения украинского БПЛА в Заднепровском районе Смоленска. Местные жители утверждают, что обломки ещё одного сбитого БПЛА рухнули за жилой многоэтажкой на гаражи», — говорится в посте. Официального подтверждения сообщениям пока не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее появились сообщения об атаке ВСУ на Смоленск с помощью беспилотников. По информации ряда telegram-каналов, обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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