Предполагаемое уничтожение украинского дрона в небе над Смоленском было заснято очевидцами. Информацию об этом распространил telegram-канал Shot и приложил видео. Авторы утверждают, что обломки сбитого беспилотника упали на гаражный комплекс возле жилого многоэтажного дома.
«Момент уничтожения украинского БПЛА в Заднепровском районе Смоленска. Местные жители утверждают, что обломки ещё одного сбитого БПЛА рухнули за жилой многоэтажкой на гаражи», — говорится в посте. Официального подтверждения сообщениям пока не было.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МЧС по Смоленской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее появились сообщения об атаке ВСУ на Смоленск с помощью беспилотников. По информации ряда telegram-каналов, обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома.
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