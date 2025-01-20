В Екатеринбурге продают огромный коттедж для праздников за 55 миллионов. Фото

21 января 2025 в 05:47 Размер текста - 17 +

Площадь коттеджа —600 квадратных метров (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге в продают трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. В нем есть большой зал для проведения мероприятий. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Очень дорогой ремонт, лестница и двери сделаны из натурального дуба. Крытый двор из мрамора, очень дорогая люстра. Дом после ремонта, со всеми удобствами», — говорится в объявлении. В доме также есть баня, три санузла, большие спальные комнаты. На участке располагается отапливаемый гостевой дом и два гаража. Стоимость одного квадратного метра — 91 тысяча рублей. Продавец рассматривает обмен коттеджа на недвижимость в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в продают трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. В нем есть большой зал для проведения мероприятий. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Очень дорогой ремонт, лестница и двери сделаны из натурального дуба. Крытый двор из мрамора, очень дорогая люстра. Дом после ремонта, со всеми удобствами», — говорится в объявлении. В доме также есть баня, три санузла, большие спальные комнаты. На участке располагается отапливаемый гостевой дом и два гаража. Стоимость одного квадратного метра — 91 тысяча рублей. Продавец рассматривает обмен коттеджа на недвижимость в Екатеринбурге.