В Екатеринбурге в продают трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. В нем есть большой зал для проведения мероприятий. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Очень дорогой ремонт, лестница и двери сделаны из натурального дуба. Крытый двор из мрамора, очень дорогая люстра. Дом после ремонта, со всеми удобствами», — говорится в объявлении.
В доме также есть баня, три санузла, большие спальные комнаты. На участке располагается отапливаемый гостевой дом и два гаража. Стоимость одного квадратного метра — 91 тысяча рублей. Продавец рассматривает обмен коттеджа на недвижимость в Екатеринбурге.
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