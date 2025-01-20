20 января 2025

В Екатеринбурге продают огромный коттедж для праздников за 55 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
Площадь коттеджа —600 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в продают трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. В нем есть большой зал для проведения мероприятий. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Очень дорогой ремонт, лестница и двери сделаны из натурального дуба. Крытый двор из мрамора, очень дорогая люстра. Дом после ремонта, со всеми удобствами», — говорится в объявлении.

В доме также есть баня, три санузла, большие спальные комнаты. На участке располагается отапливаемый гостевой дом и два гаража. Стоимость одного квадратного метра — 91 тысяча рублей. Продавец рассматривает обмен коттеджа на недвижимость в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге в продают трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров за 55 миллионов рублей. В нем есть большой зал для проведения мероприятий. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Очень дорогой ремонт, лестница и двери сделаны из натурального дуба. Крытый двор из мрамора, очень дорогая люстра. Дом после ремонта, со всеми удобствами», — говорится в объявлении. В доме также есть баня, три санузла, большие спальные комнаты. На участке располагается отапливаемый гостевой дом и два гаража. Стоимость одного квадратного метра — 91 тысяча рублей. Продавец рассматривает обмен коттеджа на недвижимость в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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