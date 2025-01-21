Доходы Петербургского нефтяного терминала потребовали забрать в казну

Генпрокуратура требует обратить в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал» скончавшегося бизнесмена Дмитрия Скигина. Контролирующий орган собирается признать ничтожными сделки, совершенные в 2016–2020 годах, которые увеличили долю наследников основателя в уставном капитале общества. Все они являются гражданами «недружественных» стран для РФ — Германии и Франции, указано в материалах дела.
«Ответчиками выступают АО „Петербургский нефтяной терминал“ и три кипрские офшорные компании. Доля наследников была увеличена до 50% акций. Генпрокуратура ссылается на то, что в нарушение закона над стратегическим предприятием был установлен иностранный контроль», — со ссылкой на обоснование ведомства пишет «Коммерсант».
Иск к терминалу поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области несколькими днями ранее. По мнению Генпрокуратуры, собственники акций нарушили принятый еще в 2008 году федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций.
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