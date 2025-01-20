Метель и морозы накроют Свердловскую область

В Свердловской области 21 января ожидаются сильные морозы и метель. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В ночь на 21 января через территорию региона проходит холодный атмосферный фронт, за которым начинается вторжение. Прохождение фронта будет сопровождаться осадками и усилением ветра. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха будет понижаться», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Днем 21 января в регионе ожидается температура от -17 до -12 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег. Столбик термометра днем покажет -11 градусов, а к вечеру температура опустится до -19 градусов.
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