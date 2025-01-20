20 января 2025

Метель и морозы накроют Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Похолодание в регионе закончится 24 января
Похолодание в регионе закончится 24 января Фото:

В Свердловской области 21 января ожидаются сильные морозы и метель. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В ночь на 21 января через территорию региона проходит холодный атмосферный фронт, за которым начинается вторжение. Прохождение фронта будет сопровождаться осадками и усилением ветра. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха будет понижаться», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 21 января в регионе ожидается температура от -17 до -12 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег. Столбик термометра днем покажет -11 градусов, а к вечеру температура опустится до -19 градусов. 

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В Свердловской области 21 января ожидаются сильные морозы и метель. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В ночь на 21 января через территорию региона проходит холодный атмосферный фронт, за которым начинается вторжение. Прохождение фронта будет сопровождаться осадками и усилением ветра. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха будет понижаться», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 21 января в регионе ожидается температура от -17 до -12 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег. Столбик термометра днем покажет -11 градусов, а к вечеру температура опустится до -19 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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