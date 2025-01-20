В Челябинской области в 2024 году больше всего требовались продавцы и водители

В компаниях Челябинской области в 2024 году больше всего были востребованы продавцы, менеджеры по продажам и водители. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на эти позиции пришлось больше 53 тысяч вакансий.
«Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в регионе, возглавили продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (20,5 тысячи предложений о работе). Второе место заняли менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (18,7 тысячи вакансий), третье — водители (13,9 тысячи)», — сообщили URA.RU в HeadHunter.
Аналитики платформы проанализировали более 282 тысяч вакансий, открытых в области за год. Также в регионе наблюдался значительный спрос на разнорабочих, операторов колл-центра, поваров, пекарей и кондитеров. По данным HeadHunter, структура спроса на рабочую силу в Челябинской области отразила общероссийские тенденции.
Специалисты выявили, на кого спрос был наименьшим в регионе. Среди таких специалистов оказались бортпроводники, гейм-дизайнеры, дата-сайентисты и комплаенс-менеджеры. Для них за весь год в области появилось суммарно менее пятидесяти предложений о работе.
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