20 января 2025

Сугробы в челябинском нацпарке «Зигальга» стали высотой в метр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зигальгу завалило снегом
Зигальгу завалило снегом Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) сугробы достигли метровой высоты. Как сообщили в нацпарке «Таганай», в среднем высота снежного покрова составила 80-90 см.

«Выпавший снег должен добавить укрывающим территорию национального парка сугробам глубины. Сейчас она составляет от 80 до 90 сантиметров, а в некоторых местах достигает метра», — уточнили в учреждении.

Слоисто-дождевые, или снеговые, облака усилили затемнение территории настолько, что кажется, будто раньше времени наступают вечерние сумерки. Облака образуются в результате постепенного накопления влаги на большой площади и обычно предвещают осадки, о чем свидетельствует прогноз погоды.

По данным метеорологов, в районе 21 и 22 января будет идти снег. Температура во вторник опустится до минус пяти градусов, в среду — до 17 градусов ниже нуля.

Над территорией нацпарка нависли снеговые облака
Над территорией нацпарка нависли снеговые облака
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) сугробы достигли метровой высоты. Как сообщили в нацпарке «Таганай», в среднем высота снежного покрова составила 80-90 см. «Выпавший снег должен добавить укрывающим территорию национального парка сугробам глубины. Сейчас она составляет от 80 до 90 сантиметров, а в некоторых местах достигает метра», — уточнили в учреждении. Слоисто-дождевые, или снеговые, облака усилили затемнение территории настолько, что кажется, будто раньше времени наступают вечерние сумерки. Облака образуются в результате постепенного накопления влаги на большой площади и обычно предвещают осадки, о чем свидетельствует прогноз погоды. По данным метеорологов, в районе 21 и 22 января будет идти снег. Температура во вторник опустится до минус пяти градусов, в среду — до 17 градусов ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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