В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) сугробы достигли метровой высоты. Как сообщили в нацпарке «Таганай», в среднем высота снежного покрова составила 80-90 см.
«Выпавший снег должен добавить укрывающим территорию национального парка сугробам глубины. Сейчас она составляет от 80 до 90 сантиметров, а в некоторых местах достигает метра», — уточнили в учреждении.
Слоисто-дождевые, или снеговые, облака усилили затемнение территории настолько, что кажется, будто раньше времени наступают вечерние сумерки. Облака образуются в результате постепенного накопления влаги на большой площади и обычно предвещают осадки, о чем свидетельствует прогноз погоды.
По данным метеорологов, в районе 21 и 22 января будет идти снег. Температура во вторник опустится до минус пяти градусов, в среду — до 17 градусов ниже нуля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!