За ночь средства ПВО сбили 55 дронов над шестью регионами РФ

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В небе над Брянской областью сбиты 22 беспилотника, заявили в Минобороны РФ
В небе над Брянской областью сбиты 22 беспилотника, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На протяжении минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 55 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там добавили, что 22 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской областью.

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На протяжении минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 55 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там добавили, что 22 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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