За ночь средства ПВО сбили 55 дронов над шестью регионами РФ

На протяжении минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 55 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. Там добавили, что 22 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской областью.
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