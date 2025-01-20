20 января 2025

Челябинские спасатели спародировали ролик с девушкой, Bentley и Rolls-Royce. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Сотрудники МЧС сняли креативную пародию на популярный ролик (архивное фото) Фото:

Челябинские спасатели адаптировали ролик, в котором девушка по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce. Креативное видео 21 января размещено в telegram-канале ведомства.

«„Бентли“, „Роллс-Ройс“ или наши? Угадай, чей звук круче — зарубежный премиум или проверенная классика отечественного производителя?» — говорится в описании ролика в telegram-канале ГУ МЧС России по Челябинской области. В самом видео спасатель с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает друг от друга пожарные машины «Урал», КАМАЗ и холодильник «ЗиЛ».

Несколько недель назад в сети завирусилось видео под названием «Ожидание от жизни после 28 лет». На нем молодая девушка с завязанными глазами с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские спасатели адаптировали ролик, в котором девушка по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce. Креативное видео 21 января размещено в telegram-канале ведомства. «„Бентли“, „Роллс-Ройс“ или наши? Угадай, чей звук круче — зарубежный премиум или проверенная классика отечественного производителя?» — говорится в описании ролика в telegram-канале ГУ МЧС России по Челябинской области. В самом видео спасатель с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает друг от друга пожарные машины «Урал», КАМАЗ и холодильник «ЗиЛ». Несколько недель назад в сети завирусилось видео под названием «Ожидание от жизни после 28 лет». На нем молодая девушка с завязанными глазами с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...