Челябинские спасатели адаптировали ролик, в котором девушка по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce. Креативное видео 21 января размещено в telegram-канале ведомства.
«„Бентли“, „Роллс-Ройс“ или наши? Угадай, чей звук круче — зарубежный премиум или проверенная классика отечественного производителя?» — говорится в описании ролика в telegram-канале ГУ МЧС России по Челябинской области. В самом видео спасатель с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает друг от друга пожарные машины «Урал», КАМАЗ и холодильник «ЗиЛ».
Несколько недель назад в сети завирусилось видео под названием «Ожидание от жизни после 28 лет». На нем молодая девушка с завязанными глазами с легкостью по звуку закрывающейся двери отличает Bentley и Rolls-Royce.
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