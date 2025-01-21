Политолог Марков объяснил, реально ли Трамп отказался от помощи Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех видов помощи, предоставляемой страной иностранным государствам, в том числе Украине, на срок в 90 дней. Однако большинство программ помощи реализованы Конгрессом и новый американский лидер не может их приостановить. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.
«Неясно, будет ли помощь реально остановлена. Потому что большинство программ помощи сделаны законом по решению Конгресса и президент не может их остановить», — написал Марков в своем telegram-канале.
Он добавил, что в этой теме есть еще несколько ключевых аспектов: основным получателем американской помощи является режим на Украине, который Трамп охарактеризовал как неофашистский. Также американский президент заявил, что программы иностранной помощи и сопутствующая им бюрократия представляют собой, по его словам, «преступные сети».
Кроме того, по словам Маркова, сокращение или полная остановка финансовой поддержки со стороны США может серьезно ослабить украинский режим. Это может привести к значительным последствиям для его стабильности.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым на 90 дней будет приостановлена помощь Украине и другим иностранным странам. Это решение было принято для проведения проверок, осуществляемых администрацией Трампа, чтобы убедиться в соответствии оказываемой помощи текущей политике США. Уточняется, что пока не ясно, какой объем помощи затронет данный указ, поскольку финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом.
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