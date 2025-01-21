Силовики не дали студенту сжечь военкомат в Барнаул. Видео

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Целью атаки должен был стать военкомат
Целью атаки должен был стать военкомат Фото:

В Барнауле студент хотел поджечь военкомат, действуя по заданию представителей террористической организации Украины. Однако правоохранители задержали его возле здания военного комиссариата. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

«Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Гражданин России 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине, ... предпринял попытку поджога одного из военных комиссариатов края», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. 

Студент хотел поджечь военкомат с помощью самодельного устройства с зажигательной смесью. По данным ФСБ, он хотел сделать это, чтобы помешать отправке россиян на фронт. Ммолодой человек действовал по заданию террористической организации Украины. 

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина хотел совершить поджог военкомата. Он бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата в Центральном районе. Злоумышленника задержали полицейские. 

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В Барнауле студент хотел поджечь военкомат, действуя по заданию представителей террористической организации Украины. Однако правоохранители задержали его возле здания военного комиссариата. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю. «Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Гражданин России 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине, ... предпринял попытку поджога одного из военных комиссариатов края», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.  Студент хотел поджечь военкомат с помощью самодельного устройства с зажигательной смесью. По данным ФСБ, он хотел сделать это, чтобы помешать отправке россиян на фронт. Ммолодой человек действовал по заданию террористической организации Украины.  Ранее в Санкт-Петербурге мужчина хотел совершить поджог военкомата. Он бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата в Центральном районе. Злоумышленника задержали полицейские. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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