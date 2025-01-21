В Барнауле студент хотел поджечь военкомат, действуя по заданию представителей террористической организации Украины. Однако правоохранители задержали его возле здания военного комиссариата. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.
«Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Гражданин России 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине, ... предпринял попытку поджога одного из военных комиссариатов края», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Студент хотел поджечь военкомат с помощью самодельного устройства с зажигательной смесью. По данным ФСБ, он хотел сделать это, чтобы помешать отправке россиян на фронт. Ммолодой человек действовал по заданию террористической организации Украины.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина хотел совершить поджог военкомата. Он бросил «коктейль Молотова» в здание военного комиссариата в Центральном районе. Злоумышленника задержали полицейские.
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