В Питере задержали мужчину за попытку сжечь военкомат

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который бросил «коктейль Молотова» в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщил источник.
«24-летний мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджог дверь военкомата на улице Чайковского, 53. Злоумышленник уже задержан», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «78/Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным полиции, молодой человек действовал по указаниям. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее полиция поймала поджигателя военкомата в Кабардино-Балкарии. Виновник происшествия общался с неизвестным, который рассказал ему, как изготовить «коктейль Молотова», передает «Царьград».
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