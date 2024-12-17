17 декабря 2024

В Питере задержали мужчину за попытку сжечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигателя задержала полиция
Поджигателя задержала полиция Фото:

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который бросил «коктейль Молотова» в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщил источник.

«24-летний мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджог дверь военкомата на улице Чайковского, 53. Злоумышленник уже задержан», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «78/Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, молодой человек действовал по указаниям. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее полиция поймала поджигателя военкомата в Кабардино-Балкарии. Виновник происшествия общался с неизвестным, который рассказал ему, как изготовить «коктейль Молотова», передает «Царьград».

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В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который бросил «коктейль Молотова» в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщил источник. «24-летний мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджог дверь военкомата на улице Чайковского, 53. Злоумышленник уже задержан», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «78/Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным полиции, молодой человек действовал по указаниям. Обстоятельства происшествия уточняются. Ранее полиция поймала поджигателя военкомата в Кабардино-Балкарии. Виновник происшествия общался с неизвестным, который рассказал ему, как изготовить «коктейль Молотова», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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