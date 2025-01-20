20 января 2025

Стало известно, когда откроют ресторан корейского стритфуда в Перми

Корейский ресторан Chicko в Перми планируют открыть до конца февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан сделан в стиле корейской культуры
Ресторан сделан в стиле корейской культуры Фото:

Ресторан корейского стритфуда Chicko в Перми может открыть свои двери до конца февраля 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале заведения.

«В планах закончить строительство этой зимой. Но возможны небольшие изменения», — рассказали в заведении.

Сейчас в помещении ресторана идет ремонт. В заведении будет два этажа. На первом расположится бар и кухня, а на втором — зал для гостей. Пермский Chicko входит в одноименную сеть ресторанов, посвященных корейской культуре. В основном, заведения посещают поклонники k-pop, дорам и аниме. Первый ресторан был открыт в Москве в 2000 году. В Перми о запуске проекта говорят на протяжении двух лет. В 2024 году началась работа над открытием ресторана, и в заведение начали набирать персонал.

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Ресторан корейского стритфуда Chicko в Перми может открыть свои двери до конца февраля 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале заведения. «В планах закончить строительство этой зимой. Но возможны небольшие изменения», — рассказали в заведении. Сейчас в помещении ресторана идет ремонт. В заведении будет два этажа. На первом расположится бар и кухня, а на втором — зал для гостей. Пермский Chicko входит в одноименную сеть ресторанов, посвященных корейской культуре. В основном, заведения посещают поклонники k-pop, дорам и аниме. Первый ресторан был открыт в Москве в 2000 году. В Перми о запуске проекта говорят на протяжении двух лет. В 2024 году началась работа над открытием ресторана, и в заведение начали набирать персонал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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