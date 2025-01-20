20 января 2025

Пермь вошла в топ-13 городов с самыми дешевыми готовыми квартирами

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем готовые квартиры продавали за 4,8 млн рублей
В среднем готовые квартиры продавали за 4,8 млн рублей Фото:

В Перми в 2024 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей. Этот показатель позволил столице Прикамья войти в топ-13 городов с самым доступным готовым жильем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей). В Перми средняя цена квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей», — сказано в сообщении.

Однокомнатные квартиры в Перми в среднем продавали за 3,8 млн рублей. Это только 17-я строчка рейтинга. Самые дорогие квартиры были отмечены в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в этих городах составила 31,9 млн рублей, 14,5 млн рублей и 11,1 млн рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на готовые квартиры. Квадратный метр подешевел на 2%.

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В Перми в 2024 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей. Этот показатель позволил столице Прикамья войти в топ-13 городов с самым доступным готовым жильем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей). В Перми средняя цена квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей», — сказано в сообщении. Однокомнатные квартиры в Перми в среднем продавали за 3,8 млн рублей. Это только 17-я строчка рейтинга. Самые дорогие квартиры были отмечены в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в этих городах составила 31,9 млн рублей, 14,5 млн рублей и 11,1 млн рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на готовые квартиры. Квадратный метр подешевел на 2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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