Пермь вошла в топ-13 городов с самыми дешевыми готовыми квартирами

В Перми в 2024 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей. Этот показатель позволил столице Прикамья войти в топ-13 городов с самым доступным готовым жильем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей). В Перми средняя цена квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн рублей», — сказано в сообщении.
Однокомнатные квартиры в Перми в среднем продавали за 3,8 млн рублей. Это только 17-я строчка рейтинга. Самые дорогие квартиры были отмечены в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в этих городах составила 31,9 млн рублей, 14,5 млн рублей и 11,1 млн рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на готовые квартиры. Квадратный метр подешевел на 2%.
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