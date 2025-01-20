Челябинский завод за свой счет обучит студентов редкой специальности

Входящее в госкорпорацию «Ростех» НПО «Электромашина» в Челябинске по целевому набору обучит редкой специальности 25 студентов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, ребята в техникуме научатся работать с радиоэлектронными приборами.
«В рамках программы „Профессионалитет“ „Электромашина“ с 2022 года сотрудничает с Челябинским радиотехникумом. Совместно разработали сокращенную программу подготовки кадров. Также у студентов есть перспектива заключения целевого договора с предприятием. В конце 2024 года, как и в 2023 году, договоры на обучение с обязательным трудоустройством подписали 25 студентов», — заявили URA.RU на заводе.
Челябинский радиотехнический техникум является единственным образовательным учреждением, где обучают востребованной для «Электромашины» специальности по монтажу, техобслуживанию и ремонту радиоэлектронных приборов и устройств. Как подчеркнула директор по персоналу Наталия Курышова, техникум выстраивает гибкие графики, благодаря которым студенты дневной формы обучения могут эффективно совмещать работу на предприятии и учебу.
Сотрудничество между НПО «Электромашина» и техникумом включает обучение и практическую подготовку. Студенты проходят практику прямо на производстве, что позволяет им адаптироваться к корпоративной культуре. Предусмотрены спортивные и культурные мероприятия, способствующие более глубокому взаимодействию сторон.
«Данной специальности в Челябинске можно обучиться только в нашем техникуме. Поэтому студенты, которые в рамках партнерства с „Электромашиной“ прошли практику на производстве, имеют большие преимущества. К выпуску они имеют два года стажа и становятся более конкурентоспособны на рынке труда», — сказал заместитель директора по учебно-производственной работе техникума Артур Абдулин.
За работу НПО «Электромашина» наградили дипломом конкурса «Социальный партнер образования» в 2024 году. Лучших выявляло региональное министерство образования.
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