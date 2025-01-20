20 января 2025

Челябинский юморист Писаренко рассказал, как подрался в купе из-за Стаса Ярушина

Юморист Писаренко 15 лет назад подрался в поезде из-за Стаса Ярушина
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Писаренко занимался боксом и заработал звание КМС
Ранее Писаренко занимался боксом и заработал звание КМС Фото:

Капитан команды КВН «Уездный город», уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Писаренко рассказал о драке на гастролях, связанной с челябинским шоуменом Стасом Ярушиным. Инцидент произошел 15 лет назад во время поездки в поезде. По словам Писаренко, ситуация возникла из-за пассажира, который ошибочно принял Ярушина за вора.

«Пятнадцать лет назад на гастролях, во время нашей поездки в поезде, один пассажир перепутал купе и зашел к Стасу Ярушину. В этот момент Стас, сидя на корточках спиной к двери, что-то искал в своей сумке. Тот товарищ решил: это вор роется в его вещах. И с вопросом: „Ну что, нашел что-нибудь?“ дал повернувшемуся к нему Ярушину кулаком в лицо», — сообщил Писаренко изданию «Леди Mail». После этого Писаренко вмешался в конфликт, чтобы защитить коллегу.

Ситуация разрешилась благодаря прибывшей на следующей остановке полиции. Виновник драки осознал свою ошибку и извинился перед юмористами, после чего был отпущен с миром, заявил Писаренко.

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Капитан команды КВН «Уездный город», уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Писаренко рассказал о драке на гастролях, связанной с челябинским шоуменом Стасом Ярушиным. Инцидент произошел 15 лет назад во время поездки в поезде. По словам Писаренко, ситуация возникла из-за пассажира, который ошибочно принял Ярушина за вора. «Пятнадцать лет назад на гастролях, во время нашей поездки в поезде, один пассажир перепутал купе и зашел к Стасу Ярушину. В этот момент Стас, сидя на корточках спиной к двери, что-то искал в своей сумке. Тот товарищ решил: это вор роется в его вещах. И с вопросом: „Ну что, нашел что-нибудь?“ дал повернувшемуся к нему Ярушину кулаком в лицо», — сообщил Писаренко изданию «Леди Mail». После этого Писаренко вмешался в конфликт, чтобы защитить коллегу. Ситуация разрешилась благодаря прибывшей на следующей остановке полиции. Виновник драки осознал свою ошибку и извинился перед юмористами, после чего был отпущен с миром, заявил Писаренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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