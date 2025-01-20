Челябинский юморист Писаренко рассказал, как подрался в купе из-за Стаса Ярушина

Капитан команды КВН «Уездный город», уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Писаренко рассказал о драке на гастролях, связанной с челябинским шоуменом Стасом Ярушиным. Инцидент произошел 15 лет назад во время поездки в поезде. По словам Писаренко, ситуация возникла из-за пассажира, который ошибочно принял Ярушина за вора.
«Пятнадцать лет назад на гастролях, во время нашей поездки в поезде, один пассажир перепутал купе и зашел к Стасу Ярушину. В этот момент Стас, сидя на корточках спиной к двери, что-то искал в своей сумке. Тот товарищ решил: это вор роется в его вещах. И с вопросом: „Ну что, нашел что-нибудь?“ дал повернувшемуся к нему Ярушину кулаком в лицо», — сообщил Писаренко изданию «Леди Mail». После этого Писаренко вмешался в конфликт, чтобы защитить коллегу.
Ситуация разрешилась благодаря прибывшей на следующей остановке полиции. Виновник драки осознал свою ошибку и извинился перед юмористами, после чего был отпущен с миром, заявил Писаренко.
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