Водитель трамвая, сбившая школьников в Челябинске, попала под административку

21 января 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Водителю трамвая грозит штраф в 3 тысячи рублей Фото: Анна Журавлева © URA.RU Водитель трамвая, сбившая школьников на проспекте Победы в Челябинске, попала под административку. Ей грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «В отношении водителя составили два материала: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Каждое нарушение влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. Новость по теме Трамвай в Челябинске на скорости влетел в пешеходов 20 января: что известно о ЧП и пострадавших После происшествия Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (статья 238 УК РФ). В случае возбуждения уголовного дела водителю будет грозить лишение свободы до двух лет. Прокуратура области также проводит проверочные мероприятия. Авария произошла на проспекте Победы днем 20 января. Женщина-водитель, предварительно, отвлеклась на выдачу билетов пассажирам и не успела затормозить. Один из подростков получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. Его осмотрели врачи и отпустили домой. Для водителя этот случай стал первым за 27 лет стажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель трамвая, сбившая школьников на проспекте Победы в Челябинске, попала под административку. Ей грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «В отношении водителя составили два материала: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Каждое нарушение влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. После происшествия Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (статья 238 УК РФ). В случае возбуждения уголовного дела водителю будет грозить лишение свободы до двух лет. Прокуратура области также проводит проверочные мероприятия. Авария произошла на проспекте Победы днем 20 января. Женщина-водитель, предварительно, отвлеклась на выдачу билетов пассажирам и не успела затормозить. Один из подростков получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. Его осмотрели врачи и отпустили домой. Для водителя этот случай стал первым за 27 лет стажа.