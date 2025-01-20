Трамвай в Челябинске на скорости влетел в пешеходов 20 января: что известно о ЧП и пострадавших

В Челябинске 20 января трамвай №22 на скорости влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Пострадали двое несовершеннолетних, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести. Что известно о происшествии к этому часу — подробнее на URA.RU.
Как произошло ЧП с трамваем в Челябинске
Судя по кадрам с камеры «Интерсвязь», трамвай №22 на полном ходу влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по проспекту Победы в Челябинске. Сила удара была такой, что двоих пешеходов, один из них был на велосипеде, отбросило. Движение трамваев на участке в сторону центра города сразу же было остановлено. По данным на 15:55 по уральскому времени, оно не запущено до сих пор.
Что известно о пострадавших в ДТП с трамваем на проспекте Победы
Предварительно, один из пострадавших — ученик челябинского академического лицея №95, сообщает сайт «74.ру». Рядом с перекрестком по проспекту Победы, 307а находится здание образовательного учреждения. В самом лицее от комментариев отказались. «Без комментариев», — сообщили URA.RU в лицее №95.
Позднее источник URA.RU сообщил, что в аварии пострадали двое несовершеннолетних 14-ти и 15-ти лет. У одного предварительно черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Второй пострадавший пожаловался на боль в левой ноге. Его осмотрели врачи и отпустили домой, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
Что известно о водителе трамвая, которая устроила ДТП в Челябинске
Трамваем № 22 управляла 63-летняя женщина. В момент ЧП она отвлеклась на пассажиров, которых обилечивала сообщил URA.RU источник. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. «Будет проверено исполение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. «Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства. По итогам будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!