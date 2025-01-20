20 января 2025

Опасную метель на челябинской трассе засняли на видео сотрудники Госавтоинспекции. Видео

Сотрудники ГАИ сняли на видео метель на дороге Южноуральск — Магнитогорск
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Водителей призывают по возможности оказаться от дальних поездок Фото:

В Челябинской области 21 января на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск наблюдается сильная метель. Непогоду на видео засняли сотрудники управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.

«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск», — говорится в описании видео, размещенном 21 января в telegram-канале ведомства. Судя по кадрам, на дороге бушует метель.

Водителей призывают по возможности оказаться от дальних поездок в данном направлении. Если отменить нельзя, то важно соблюдать транспортную дисциплину, не превышать скорость и держать дистанцию, добавили в Госавтоинспекции.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января ограничили движение от границы с Башкортостаном до Чебаркуля с семи утра и ориентировочно до 14:00. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия.

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В Челябинской области 21 января на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск наблюдается сильная метель. Непогоду на видео засняли сотрудники управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск», — говорится в описании видео, размещенном 21 января в telegram-канале ведомства. Судя по кадрам, на дороге бушует метель. Водителей призывают по возможности оказаться от дальних поездок в данном направлении. Если отменить нельзя, то важно соблюдать транспортную дисциплину, не превышать скорость и держать дистанцию, добавили в Госавтоинспекции. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января ограничили движение от границы с Башкортостаном до Чебаркуля с семи утра и ориентировочно до 14:00. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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