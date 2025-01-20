В Челябинской области 21 января на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск наблюдается сильная метель. Непогоду на видео засняли сотрудники управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.
«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на 105-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск», — говорится в описании видео, размещенном 21 января в telegram-канале ведомства. Судя по кадрам, на дороге бушует метель.
Водителей призывают по возможности оказаться от дальних поездок в данном направлении. Если отменить нельзя, то важно соблюдать транспортную дисциплину, не превышать скорость и держать дистанцию, добавили в Госавтоинспекции.
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января ограничили движение от границы с Башкортостаном до Чебаркуля с семи утра и ориентировочно до 14:00. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия.
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