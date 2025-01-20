Общество ЖКХ и Городская среда Мэр Челябинска Лошкин назвал сроки открытия моста на ЧМК Мост на ЧМК в Челябинске отремонтируют к 10 февраля 21 января 2025 в 11:41 Размер текста - 17 + Мост отремонтируют к 10 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мост у Коксохима на ЧМК, который ведет в аэропорт, будет отремонтирован к 10 февраля. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин. «Проверил ход восстановительных работ на путепроводе в районе Коксохима. Подрядчик планирует завершить ремонт к 10 февраля», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города отметил, что мост на аэропорт был частично перекрыт для ремонта деформационного шва, который обеспечивает гибкость конструкции при перепадах температур и нагрузок. На путепроводе было организовано реверсивное движение. «Все работы выполняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Шов укрепляется специальным бетоном и дополнительно армируется, что гарантирует долговечность и надежность конструкции», — добавил Лошкин. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей, особенно при интенсивном движении грузовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске мост у Коксохима на ЧМК, который ведет в аэропорт, будет отремонтирован к 10 февраля. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин. «Проверил ход восстановительных работ на путепроводе в районе Коксохима. Подрядчик планирует завершить ремонт к 10 февраля», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города отметил, что мост на аэропорт был частично перекрыт для ремонта деформационного шва, который обеспечивает гибкость конструкции при перепадах температур и нагрузок. На путепроводе было организовано реверсивное движение. «Все работы выполняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Шов укрепляется специальным бетоном и дополнительно армируется, что гарантирует долговечность и надежность конструкции», — добавил Лошкин. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей, особенно при интенсивном движении грузовиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям