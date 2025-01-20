20 января 2025

Мэр Челябинска Лошкин назвал сроки открытия моста на ЧМК

Мост на ЧМК в Челябинске отремонтируют к 10 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост отремонтируют к 10 февраля Фото:

В Челябинске мост у Коксохима на ЧМК, который ведет в аэропорт, будет отремонтирован к 10 февраля. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин.

«Проверил ход восстановительных работ на путепроводе в районе Коксохима. Подрядчик планирует завершить ремонт к 10 февраля», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города отметил, что мост на аэропорт был частично перекрыт для ремонта деформационного шва, который обеспечивает гибкость конструкции при перепадах температур и нагрузок. На путепроводе было организовано реверсивное движение.

«Все работы выполняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Шов укрепляется специальным бетоном и дополнительно армируется, что гарантирует долговечность и надежность конструкции», — добавил Лошкин. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей, особенно при интенсивном движении грузовиков.

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В Челябинске мост у Коксохима на ЧМК, который ведет в аэропорт, будет отремонтирован к 10 февраля. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин. «Проверил ход восстановительных работ на путепроводе в районе Коксохима. Подрядчик планирует завершить ремонт к 10 февраля», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города отметил, что мост на аэропорт был частично перекрыт для ремонта деформационного шва, который обеспечивает гибкость конструкции при перепадах температур и нагрузок. На путепроводе было организовано реверсивное движение. «Все работы выполняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Шов укрепляется специальным бетоном и дополнительно армируется, что гарантирует долговечность и надежность конструкции», — добавил Лошкин. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей, особенно при интенсивном движении грузовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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