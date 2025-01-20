В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за подлог документов

В Сургутском районе ХМАО пристав составила фальшивый акт об уборке снега. За это ей грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
«Судебный пристав-исполнитель без фактического осмотра указанного земельного участка и выезда к нему составила и собственноручно подписала акт, что деятельность по складированию снежных масс на указанном земельном участке не установлена. На основании данного акта исполнительное производство было прекращено, несмотря на то что складирование снега предприятием на тот момент продолжалось», — сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинительное заключение утвердила прокуратура региона по материалам проверки. Уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями» направлено в суд.
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