СК заинтересовался медсестрой, которая жестко избила ребенка в больнице

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В отношении медсестры организована доследственная проверка, заявили в СК
В отношении медсестры организована доследственная проверка, заявили в СК Фото:

Следственный комитет (СК) и прокуратура начали проверки по факту жестокого обращения медсестры с ребенком в больнице города Белова в Кемеровской области. В соцсетях появилась информация о противоправных действиях в отношении других больных.

«В социальных сетях сообщается о совершении женщиной противоправных действий в отношении иных лиц, находившихся на лечении в больнице», — передает сообщение Следкома VSE42.RU. Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетним.

Очевидцы инцидента рассказали о ситуации в соцсетях, а глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина сообщила о передаче материалов следователям. Позже стало известно, что медсестра была уволена.

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Следственный комитет (СК) и прокуратура начали проверки по факту жестокого обращения медсестры с ребенком в больнице города Белова в Кемеровской области. В соцсетях появилась информация о противоправных действиях в отношении других больных. «В социальных сетях сообщается о совершении женщиной противоправных действий в отношении иных лиц, находившихся на лечении в больнице», — передает сообщение Следкома VSE42.RU. Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетним. Очевидцы инцидента рассказали о ситуации в соцсетях, а глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина сообщила о передаче материалов следователям. Позже стало известно, что медсестра была уволена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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