СК заинтересовался медсестрой, которая жестко избила ребенка в больнице

Следственный комитет (СК) и прокуратура начали проверки по факту жестокого обращения медсестры с ребенком в больнице города Белова в Кемеровской области. В соцсетях появилась информация о противоправных действиях в отношении других больных.
«В социальных сетях сообщается о совершении женщиной противоправных действий в отношении иных лиц, находившихся на лечении в больнице», — передает сообщение Следкома VSE42.RU. Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетним.
Очевидцы инцидента рассказали о ситуации в соцсетях, а глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина сообщила о передаче материалов следователям. Позже стало известно, что медсестра была уволена.
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