20 января 2025

В Троицке задержали замначальника АХЧ Аграрного госуниверситета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация сериал «Плевако» Сергея Безрукова. Троицк, Челябинская область, южно-уральский государственный аграрный университет, юугау, троицкий филиал
Заместителя начальника АХЧ Аграрного госуниверситета обвиняют в коррупции Фото:

В Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Южно-Уральского государственного аграрного госуниверситета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в получении взяток от коммерсанта.

«Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении замначальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его обвиняют по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили об установлении обстоятельств преступления. Предварительно, с июля 2021 года по ноябрь 2024 года представитель вуза получал деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета при наличии нарушений, а также за общее покровительство. Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей

По месту работы и жительства мужчины прошли обыски. Он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по делу продолжается.

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В Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Южно-Уральского государственного аграрного госуниверситета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в получении взяток от коммерсанта. «Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении замначальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его обвиняют по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили об установлении обстоятельств преступления. Предварительно, с июля 2021 года по ноябрь 2024 года представитель вуза получал деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета при наличии нарушений, а также за общее покровительство. Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей По месту работы и жительства мужчины прошли обыски. Он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по делу продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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