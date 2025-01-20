В Троицке задержали замначальника АХЧ Аграрного госуниверситета. Видео

21 января 2025 в 12:04 Размер текста - 17 +

Заместителя начальника АХЧ Аграрного госуниверситета обвиняют в коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Южно-Уральского государственного аграрного госуниверситета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в получении взяток от коммерсанта. «Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении замначальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его обвиняют по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили об установлении обстоятельств преступления. Предварительно, с июля 2021 года по ноябрь 2024 года представитель вуза получал деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета при наличии нарушений, а также за общее покровительство. Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей По месту работы и жительства мужчины прошли обыски. Он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по делу продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Южно-Уральского государственного аграрного госуниверситета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в получении взяток от коммерсанта. «Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении замначальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его обвиняют по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили об установлении обстоятельств преступления. Предварительно, с июля 2021 года по ноябрь 2024 года представитель вуза получал деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета при наличии нарушений, а также за общее покровительство. Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей По месту работы и жительства мужчины прошли обыски. Он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по делу продолжается.