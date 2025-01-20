В Тюмени откроется новый ресторан с морской кухней

Заведение откроется в одном из крупных ТРЦ города
В Тюмени откроется ресторан «Мидийный дом». Информация о запуске проекта появилась в соцсетях одного из ТРЦ города, где и будет располагаться новое заведение.
«Тюмень, скоро открытие. В „Мидийном доме“ гости смогут попробовать свежие морепродукты в четырех авторских соусах», — говорится в анонсе. Точная дата открытия не сообщается.
Тюменские ресторан будет частью федеральной сети. Помимо областной столицы, заведения открыты в Санкт-Петербурге, Сочи, Ноябрьске, Ставрополе и других городах.
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