20 января 2025

В Тюмени откроется новый ресторан с морской кухней

В Тюмени откроется ресторан «Мидийный дом»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заведение откроется в одном из крупных ТРЦ города
Заведение откроется в одном из крупных ТРЦ города Фото:

В Тюмени откроется ресторан «Мидийный дом». Информация о запуске проекта появилась в соцсетях одного из ТРЦ города, где и будет располагаться новое заведение.

«Тюмень, скоро открытие. В „Мидийном доме“ гости смогут попробовать свежие морепродукты в четырех авторских соусах», — говорится в анонсе. Точная дата открытия не сообщается. 

Тюменские ресторан будет частью федеральной сети. Помимо областной столицы, заведения открыты в Санкт-Петербурге, Сочи, Ноябрьске, Ставрополе и других городах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени откроется ресторан «Мидийный дом». Информация о запуске проекта появилась в соцсетях одного из ТРЦ города, где и будет располагаться новое заведение. «Тюмень, скоро открытие. В „Мидийном доме“ гости смогут попробовать свежие морепродукты в четырех авторских соусах», — говорится в анонсе. Точная дата открытия не сообщается.  Тюменские ресторан будет частью федеральной сети. Помимо областной столицы, заведения открыты в Санкт-Петербурге, Сочи, Ноябрьске, Ставрополе и других городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...