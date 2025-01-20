В Челябинске снизится стоимость ОСАГО

Центробанк РФ снизил коэффициент ОСАГО для челябинцев. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России изменил тарификацию ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий. В Челябинске коэффициент территориальный коэффициент составит 1,77. Территориальный коэффициент для Злaтoyста и Миaсса составляет 1,З2, для Сатки и Чебаркуля — 1,16, для Копейска — 1,48, а для Магнитогорска — 1,64. Для других населенных пунктов региона значение установлено на уровне 1», — сообщается на сайте Центробанка.
Ранее коэффициент для Челябинска был установлен на отметке 1,88. Новые условия вступят в силу 27 января. Ожидается, что мера приведет к снижению стоимости полиса ОСАГО.
Также с 27 января на 20% расширяются границы тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Причиной Банк России называет высокую убыточность этих категорий транспорта.
Всего Центробанк снизил коэффициент для 21 территории, где в 2024 году оформлено около шести миллионов полисов (без учета краткосрочных), средняя стоимость по которым была на 17,1% выше среднероссийской. Для 18 территорий значения территориальных коэффициентов повышены. По данным Банка России, средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году снизилась на 2,5% и составила 7,6 тысячи рублей.
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