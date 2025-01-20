20 января 2025

«Воткнули нож в бедро»: рецидивисты выбили вымышленные долги из екатеринбуржца

Три рецидивиста выбили вымышленные долги из екатеринбуржца во время застолья
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, вышибала
Рэкет устроили в квартире на Эльмаше Фото:

В Екатеринбурге три рецидивиста избили и ранили ножом 58-летнего мужчину, выбивая из него вымышленные долги. Нападение случилось во время застолья в доме на улице Кирова, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Началась данная история с визита к пострадавшему его 33-летней знакомой, которая предложила вместе выпить. К компании присоединились двое ее приятелей. В ходе застолья гостья потребовала вернуть некую сумму, которую якобы задолжал друг хозяина. После того как „должник“ отказался, в конфликт вступили мужчины. Они избили жертву, нанесли ножевое ранение в грудь, а также воткнули нож в бедро, чтобы показать серьезность намерений», — пояснили в ведомстве.

Под давлением пострадавший был вынужден признать несуществующий долг. Коллекторы, уходя, забрали с собой телевизор, телефон и паспорт мужчины. Вскоре после инцидента полиция задержала всех участников преступления — двух мужчин 1986 года рождения и женщину 1991 года рождения, все ранее судимые. Возбуждено уголовное дело.

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В Екатеринбурге три рецидивиста избили и ранили ножом 58-летнего мужчину, выбивая из него вымышленные долги. Нападение случилось во время застолья в доме на улице Кирова, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ городского УМВД. «Началась данная история с визита к пострадавшему его 33-летней знакомой, которая предложила вместе выпить. К компании присоединились двое ее приятелей. В ходе застолья гостья потребовала вернуть некую сумму, которую якобы задолжал друг хозяина. После того как „должник“ отказался, в конфликт вступили мужчины. Они избили жертву, нанесли ножевое ранение в грудь, а также воткнули нож в бедро, чтобы показать серьезность намерений», — пояснили в ведомстве. Под давлением пострадавший был вынужден признать несуществующий долг. Коллекторы, уходя, забрали с собой телевизор, телефон и паспорт мужчины. Вскоре после инцидента полиция задержала всех участников преступления — двух мужчин 1986 года рождения и женщину 1991 года рождения, все ранее судимые. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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