Самые дешевые квартиры в центре города с сауной сдаются в Перми и Челябинске

За аренду квартиры с сауной в центре Челябинска просят 2 700 рублей в сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинск вошел в топ-5 городов, где можно снять жилье с сауной в центре города. Квартиру со spa-комплексом в центре мегаполиса можно арендовать за 2 тысячи 700 рублей. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе «Авито путешествия».

«Сдается квартира в центре города по улице Елькина в Челябинске. Двухкомнатное жилье сдается с современным ремонтом и сауной, подойдет для размещения четверых человек. Также гостям предоставляются банные принадлежности и полотенца», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на сайт о недвижимости.

Для того, чтобы отдохнуть в сауне, челябинцам не обязательно арендовать загородный дом или идти в баню. Причем такие квартиры расположены во многих городах, зачастую в центре. В топ-5 рейтинга вошли недорогие квартиры в Кемеровской и Московской областях, Пермском крае. Еще в списке наиболее интересных квартир со spa-зоной оказалось жилье у моря, расположенное в Калининградской области.

Квартира со spa-зоной в Кемеровской области в центре Новокузнецка сдается с собственной сауной с аромамаслами и двухместным джакузи с гидромассажем и подсветкой за 3 000 рублей в сутки. В центре Перми для аренды также доступна квартира-студия с дизайнерским ремонтом, в которой гости могут воспользоваться мини-сауной. Стоимость объекта составляет 2 500 рублей в сутки.

Также арендовать недорогую студию с сауной можно в Московской области в Люберцах по улице Солнечной. Суточная аренда жилья составит три тысячи рублей. Снять квартиру с сауной в Калининградской области в Светлогорске можно за пять тысяч рублей. Для аренды предлагается трехкомнатная квартира в центре города и в 200 метрах от моря. Объект отличается от других квартир, сдаваемых в городе в аренду, наличием большой сауны. Кроме того, в десяти минутах ходьбы от квартиры находится банный комплекс с открытым подогреваемым бассейном с морской водой.

Снять квартиру площадью 30 «квадратов» с сауной в центре Челябинска можно за 2 700 рублей Фото: сайт «Avito»

Снять студию с сауной площадью 25 квадратных метров в центре Перми можно за 2 тысячи 500 рублей в сутки Фото: сайт «Avito»