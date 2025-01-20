20 января 2025

Крупнейший в мире театр кукол везут в Верхнюю Пышму. Фото

Театр имени Сергея Образцова покажет спектакль в Верхней Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Постановку «Али-Баба и сорок разбойников» покажут 16 февраля дважды
Постановку «Али-Баба и сорок разбойников» покажут 16 февраля дважды Фото:

С гастролями в Верхнюю Пышму едет крупнейший в мире театр кукол — Московский театр имени Сергея Образцова. Свердловчанам представят спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», который срежиссировал заслуженный деятель искусств РФ и лауреат театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов. Об этом URA.RU рассказали в частном универсальном театре Theatrum, где пройдет показ.

«Мне очень импонирует театральное воплощение истории про Али-Бабу. Как вы помните, оригинальная сказка довольно кровожадная: в ней убивают Касима, брата Али-Бабы, а разбойники гибнут в чанах с кипящим маслом. Этого в спектакле нет. Он адаптирован под детскую психику и имеет деликатную форму подачи. В спектакле есть добрый рассказчик, который создает на сцене волшебные миры: например, превращает казан плова в пещеру, а миску — в луну», — говорит директор Theatrum Евгений Гапонов.

Зрителям обещают, что звездный коллектив, где каждый является лауреатом «Золотой маски», сможет удивить уральцев. Показ спектакля пройдет 16 февраля в 13:00 и 16:00.

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С гастролями в Верхнюю Пышму едет крупнейший в мире театр кукол — Московский театр имени Сергея Образцова. Свердловчанам представят спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», который срежиссировал заслуженный деятель искусств РФ и лауреат театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов. Об этом URA.RU рассказали в частном универсальном театре Theatrum, где пройдет показ. « Мне очень импонирует театральное воплощение истории про Али-Бабу. Как вы помните, оригинальная сказка довольно кровожадная: в ней убивают Касима, брата Али-Бабы, а разбойники гибнут в чанах с кипящим маслом. Этого в спектакле нет. Он адаптирован под детскую психику и имеет деликатную форму подачи. В спектакле есть добрый рассказчик, который создает на сцене волшебные миры: например, превращает казан плова в пещеру, а миску — в луну» , — говорит директор Theatrum Евгений Гапонов. Зрителям обещают, что звездный коллектив, где каждый является лауреатом «Золотой маски», сможет удивить уральцев. Показ спектакля пройдет 16 февраля в 13:00 и 16:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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