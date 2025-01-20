20 января 2025

Замминистра по тарифам Пермского края возглавил ведомство после увольнения шефа

Пермское министерство по тарифам возглавил Сергей Россихин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Россихин временно возглавил министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья
Сергей Россихин временно возглавил министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья Фото:

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности. Это произошло после ухода со своего поста главы минтарифов Прикамья Марии Козловой.

«Сергей Россихин назначен исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 21 января», — сообщили изданию «Новый компаньон» в пресс-службе ведомства. Россихин занимает должность заместителя министра в минтарифов Пермского края. До прихода в краевое правительство он работал в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

Козлова официально покинула должность 20 января. Сообщалось, что ее место займет Россихин.

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Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности. Это произошло после ухода со своего поста главы минтарифов Прикамья Марии Козловой. «Сергей Россихин назначен исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 21 января», — сообщили изданию «Новый компаньон» в пресс-службе ведомства. Россихин занимает должность заместителя министра в минтарифов Пермского края. До прихода в краевое правительство он работал в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Козлова официально покинула должность 20 января. Сообщалось, что ее место займет Россихин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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