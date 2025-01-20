Замминистра по тарифам Пермского края возглавил ведомство после увольнения шефа

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности. Это произошло после ухода со своего поста главы минтарифов Прикамья Марии Козловой.
«Сергей Россихин назначен исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 21 января», — сообщили изданию «Новый компаньон» в пресс-службе ведомства. Россихин занимает должность заместителя министра в минтарифов Пермского края. До прихода в краевое правительство он работал в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго».
Козлова официально покинула должность 20 января. Сообщалось, что ее место займет Россихин.
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