20 января 2025

Морозы мешают работе зимника в ЯНАО

Участок зимника от Лабытнанги до Мужей закрылся из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале зимник Лабытнанги — Мужи проработал только сутки
На Ямале зимник Лабытнанги — Мужи проработал только сутки Фото:

На Ямале из-за погодных условий закрылся участок зимника между Лабытнанги и Мужами. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Там же сообщается, что открыт ранее закрытый зимник Коротчаево — Красноселькуп.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает похолодание. Движение по зимнику Лабытнанги — Мужи было открыто только одни сутки.

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На Ямале из-за погодных условий закрылся участок зимника между Лабытнанги и Мужами. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Там же сообщается, что открыт ранее закрытый зимник Коротчаево — Красноселькуп. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает похолодание. Движение по зимнику Лабытнанги — Мужи было открыто только одни сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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