Морозы мешают работе зимника в ЯНАО

На Ямале зимник Лабытнанги — Мужи проработал только сутки
На Ямале из-за погодных условий закрылся участок зимника между Лабытнанги и Мужами. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Там же сообщается, что открыт ранее закрытый зимник Коротчаево — Красноселькуп.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает похолодание. Движение по зимнику Лабытнанги — Мужи было открыто только одни сутки.
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