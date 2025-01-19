Закрытый зимник в ЯНАО снова открыли для движения транспорта

Дорожники вновь открыли зимник Лабытнанги (ЯНАО) — Мужи, который закрывался из-за непогоды. Об этом сообщил окружной департамент транспорта в соцсетях.
«С 16.00 часов 20 января открывается движение на участке зимней автодороги Лабытнанги — Мужи для ТС повышенной проходимости (полный привод) до 15 тонн. Участок Мужи — граница ЯНАО закрыт. Об открытии участка сообщим дополнительно», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп перед открытием проверила специальная комиссия. Он начал работать 17 января, но погода внесла свои коррективы.
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