19 января 2025

Закрытый зимник в ЯНАО снова открыли для движения транспорта

В ЯНАО открыли участок зимней автодороги между Лабытнанги и селом Мужи
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник в ЯНАО снова открыли
Зимник в ЯНАО снова открыли Фото:

Дорожники вновь открыли зимник Лабытнанги (ЯНАО) — Мужи, который закрывался из-за непогоды. Об этом сообщил окружной департамент транспорта в соцсетях. 

«С 16.00 часов 20 января открывается движение на участке зимней автодороги Лабытнанги — Мужи для ТС повышенной проходимости (полный привод) до 15 тонн. Участок Мужи — граница ЯНАО закрыт. Об открытии участка сообщим дополнительно», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп перед открытием проверила специальная комиссия. Он начал работать 17 января, но погода внесла свои коррективы.

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Дорожники вновь открыли зимник Лабытнанги (ЯНАО) — Мужи, который закрывался из-за непогоды. Об этом сообщил окружной департамент транспорта в соцсетях.  «С 16.00 часов 20 января открывается движение на участке зимней автодороги Лабытнанги — Мужи для ТС повышенной проходимости (полный привод) до 15 тонн. Участок Мужи — граница ЯНАО закрыт. Об открытии участка сообщим дополнительно», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за погодных условий закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп перед открытием проверила специальная комиссия. Он начал работать 17 января, но погода внесла свои коррективы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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