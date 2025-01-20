В Екатеринбурге открыли важный центр для особенных детей. Фото, видео

В Екатеринбурге открыли новый центр помощи в развитии детей

21 января 2025 в 13:53 Размер текста - 17 +

Заниматься с ребенком нужно будет несколько раз в неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в доме ребенка №5 (Сыромолотова, 24А) открылась служба ранней помощи детям, у которых есть сложности в развитии или их риск. Принимать там будут детей с самого рождения и до трех лет, передает корреспондент URA.RU. На ремонтные работы и закупку оборудования было направлено около 1,5 млн рублей. В здании появились кабинеты трех специалистов — психолога, дефектолога и лечебной физической культуры, комната для кормления и зона ожидания. Специалисты, которые будут принимать детей, прошли обучение по ранней помощи на базе института в Санкт-Петербурге, где и появилась такая технология. Оксана Федосеева считает, что родители могут повысить свои компетенции с помощью таких центров Фото: Размик Закарян © URA.RU Попасть на бесплатные занятия можно как после направления педиатра и невролога от поликлиники, так и самостоятельно, обратившись в службу раннего развития ребенка, где также проведут диагностику. «Сюда могут прийти с детьми как без ОВЗ, так и с ними. Одна из задач — уход от инвалидности или профилактика… Мы максимально привлекаем родителей — во время таких занятий повышается их компетенция», — отметила замминистра минсоцполитики региона Оксана Федосеева, добавив, что такие службы помогают адаптировать ребенка к поступлению в детский сад. По ее словам, за год свердловчане стали приводить детей в такие службы в два раза чаще, а ежегодно подобные услуги получают около двух тысяч семей. Всего в Свердловской области 49 точек, где предоставляют услуги по раннему развитию детей, из них шесть — в Екатеринбурге. Приводить ребенка нужно будет несколько раз в неделю, а максимальный срок оказания помощи в раннем развитии составляет полгода. На занятиях должны присутствовать родители, чтобы взаимодействовать с детьми. «По опыту других отделений могу сказать, что эта практика очень эффективная. Если заниматься с ребенком так, как скажут специалисты, дети намного лучше развиваются, а результаты не заставят себя ждать», — рассказала главврач ГКУ СО «Дом ребенка» Мария Фрайфельд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в доме ребенка №5 (Сыромолотова, 24А) открылась служба ранней помощи детям, у которых есть сложности в развитии или их риск. Принимать там будут детей с самого рождения и до трех лет, передает корреспондент URA.RU. На ремонтные работы и закупку оборудования было направлено около 1,5 млн рублей. В здании появились кабинеты трех специалистов — психолога, дефектолога и лечебной физической культуры, комната для кормления и зона ожидания. Специалисты, которые будут принимать детей, прошли обучение по ранней помощи на базе института в Санкт-Петербурге, где и появилась такая технология. Попасть на бесплатные занятия можно как после направления педиатра и невролога от поликлиники, так и самостоятельно, обратившись в службу раннего развития ребенка, где также проведут диагностику. «Сюда могут прийти с детьми как без ОВЗ, так и с ними. Одна из задач — уход от инвалидности или профилактика… Мы максимально привлекаем родителей — во время таких занятий повышается их компетенция», — отметила замминистра минсоцполитики региона Оксана Федосеева, добавив, что такие службы помогают адаптировать ребенка к поступлению в детский сад. По ее словам, за год свердловчане стали приводить детей в такие службы в два раза чаще, а ежегодно подобные услуги получают около двух тысяч семей. Всего в Свердловской области 49 точек, где предоставляют услуги по раннему развитию детей, из них шесть — в Екатеринбурге. Приводить ребенка нужно будет несколько раз в неделю, а максимальный срок оказания помощи в раннем развитии составляет полгода. На занятиях должны присутствовать родители, чтобы взаимодействовать с детьми. «По опыту других отделений могу сказать, что эта практика очень эффективная. Если заниматься с ребенком так, как скажут специалисты, дети намного лучше развиваются, а результаты не заставят себя ждать», — рассказала главврач ГКУ СО «Дом ребенка» Мария Фрайфельд.